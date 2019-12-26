Sağlık ve sporun yeni adresi

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Sağlık ve spor üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Adana'ya yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Özülkü Şirketler Gurubu'nun genç yatırımcısı Kemal Özülkü, kendi markası olan PEAK Fitness Club'ı DoubleTree by Hilton Adana'da açtı. İşletme müdürlüğünü deneyimli isim Erkan Gül'ün yaptığı PEAK Fitness Club'ta sağlıklı spor adına her ayrıntı düşünüldü. "Adana'nın böyle bir merkeze ihtiyacı vardı" diyerek konuşmasına başlayan Özülkü, "PEAK Fitness Club Adana'nın markası oldu. Kulübümüzü Adana geneline ve bölgeye yaymak istiyoruz. Çok büyük bir yatırım yaptık. Kalitemiz ve hizmetimizle bunu hissettirdiğimizi düşünüyorum. İletişim çağında üyelerimizi sporla birbirlerine kaynaştırmak istiyoruz" diye konuştu. İşletme müdürü Erkan Gül ise, "Kulübümüzde fitness, sipinning odası, multifonksiyonel salon, reformer pilates odası, vitamin bar, kadın kuaförü, soyunma odalarında sauna ve buhar odası, Türk hamamı, dinlenme odası, masaj odası bir de kapalı havuz bulunuyor. 8 uzman antrenörümüz eşliğinde bireysel ve grup egzersizleri ile takım oyunları programladık" dedi.