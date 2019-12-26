Sarıçam Belediyesi kriz masası oluşturdu

arıçam

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Adana genelindeki şiddetli yağış uyarıları sonrasında, yaşanabilecek sorunlara anında müdahale edebilmek için Kriz Masası oluşturdu. Belediye ekipleri, yağışların etkisinin azalacağı 27 Aralık tarihine kadar 24 saat boyunca hazır bekleyecek ve olaylara hızlı bir şekilde müdahalede bulunmak için teyakkuzda olacak. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ; 'Bizlere iletilen son tahminlere göre kentimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları varlığını yarın da sürdürecek. Bizler, belediyemizde oluşturduğumuz kriz merkezimizde nöbetçi ekiplerimizle 24 saattir devam eden mesaimizi yarında sürdüreceğiz. Olumsuz koşullardan hiçbir vatandaşımızın etkilenmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere 444 72 23 numaralı Turkuaz Çağrı Merkezimizden ve muhtarlarımız vasıtası ile ulaşabilirsiniz" dedi.