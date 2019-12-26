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Türk tenisi için ’da mega proje

’nın gözde spor kulübü ATDSK çok önemli bir tenis hamlesi yapıyor

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Türk tenisi için Adana’da mega proje
Bir yılda 12, 14 ve 16 yaşlarda 5 sporcuyu birden milli takıma vererek, muhteşem bir başarıya imza atan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), yine uluslararası bir proje hazırlığında... ATDSK, Avrupa ülkelerinde sıralamada ilk 8'de yer alan şampiyon tenisçilerin Adana'da kamp kurup, antrenmanlar yapacağı, kenti uluslararası tenis merkezine dönüştürecek Ulusal Eğitim Merkezi (National Traning Center) kurmak için girişimlere başladı. SON yıllarda yaptığı yatırımlar, peş peşe gelen başarılarla Türkiye'nin 1 numaralı kulübü olan ATDSK'nın başkanı Ali Refah Keskin ve Genel Sekreter Can İstif, kulübe 6 yılda 3 milyon 780 bin liralık yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Keskin, "Adana'da, National Traning Center kurmak için proje hazırladık. Kulübümüzü 8 milyon liralık bir yatırım bekliyor. National Traning Center, Avrupa'da sadece iki ülkede var. 3'üncü ülke Türkiye olacak. İlk 8'de bulunan raketleri, antrenörlerini, ailelerini Adana'da ağırlayacağız. Dünya bizi konuşacak, dünya Adana'yı konuşacak" dedi
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Türk tenisi için Adana’da mega proje
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