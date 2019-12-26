Türk tenisi için Adana’da mega proje

BUGÜN NELER OLDU

Bir yılda 12, 14 ve 16 yaşlarda 5 sporcuyu birden milli takıma vererek, muhteşem bir başarıya imza atan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), yine uluslararası bir proje hazırlığında...SON yıllarda yaptığı yatırımlar, peş peşe gelen başarılarla Türkiye'nin 1 numaralı kulübü olan ATDSK'nın başkanı Ali Refah Keskin ve Genel Sekreter Can İstif, kulübe 6 yılda 3 milyon 780 bin liralık yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Keskin,Adana'da, National Traning Center kurmak için proje hazırladık. Kulübümüzü 8 milyon liralık bir yatırım bekliyor. National Traning Center, Avrupa'da sadece iki ülkede var. 3'üncü ülke Türkiye olacak.dedi