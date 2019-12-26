Yeni yıllarını erken kutladılar

BUGÜN NELER OLDU

Kurulduğugünden bugüne kadar gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle herkesimin takdirini toplayan Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği bu kez özel bir hastanede lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek onların yeni yılını kutladı. Dernek üyeleri beraberinde getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara teslim etti. Neşeli dakikalar geçiren çocuklar yeni yıllarını dernek üyeleriyle birlikte kutladı. Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği Başkanı Harun Kaplan "Tedavileri sürecinde odalarında kalan çocuklarımıza hediyelerini verdik ve onlarla mutlu saatler geçirdik. Yeni yılın başka çocuklar olmak üzere herkese huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.