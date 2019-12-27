25 Aralık’a özel eserler sergilendi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "İzzet Keribar Objektifinden Gaziantep Fotoğrafları Sergisi" ve "3. Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı Sergisi" açıldı. Sanat Merkezi'ndeki sergi açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok özel bir haftada ve yıldayız. Cumhurbaşkanlığın himayelerinde 100. yıla gidiyoruz. Büyük bir onur ve şeref taşıyoruz" dedi. 6 bin 317 şehit ve gazileri anan Şahin, 25 Aralık Antep'in kurtuluşu kapsamında hazırlanan programların devam edeceğini söyledi. Vali Davut Gül, "Gaziantep her alanda gelişiyor. 100 yıl önceki durumuyla şimdiki durumu farklı. Ama 3 bin yıl sonraya baktığımızda fabrikaların, arabaların ve evlerin olmadığını göreceğiz. Ama bir kare fotoğraf sonsuza kadar devam edecek. Bu nedenle fotoğraflarıyla Gaziantep'i ölümsüzleştiren İzzet Keribar'a teşekkür ediyorum" dedi. Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar da, "Fotoğrafçılık hayatımdaki 65 yıllık tecrübemi anlatacak geniş bir zamanımız yok. Fakat hayatımdaki en iyi fotoğraf sorulduğunda 'Türkiye'nin en güzel yerlerinin tanıtıldığı fotoğraflarının yer aldığı arşivim diye cevap veriyorum. Her şeyden önce ülkenizi seveceksiniz. Daha sonra ise mesleğinizi seveceksiniz. Sevgisiz yapılan bir işin niteliği yoktur. O nedenle her şeye sevginizi katacaksınız" diye konuştu.Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) katkılarıyla 20-24 Aralık 2019 tarihlerinde bu yıl 3. kez organize edilen Uluslararası Gaziantep Sanat Çalıştayı Sergisi hakkında bilgiler veren GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda ise, "Sergide 22 sanatçının 44 çalışması sergilenecek" dedi. Konuşmaların ardından protokol sergiyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.