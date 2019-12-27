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Melih ABİ: Çarşı bitmedi istinat duvarı çöktü yaşlı kadının kalacak yeri bile yok

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Melih ABİ: Çarşı bitmedi istinat duvarı çöktü yaşlı kadının kalacak yeri bile yok
Ali Dede Mahallesi tarafında Kasaplar ve Balıkçılar Çarşısı yapılıyor. Ama bir türlü bitirilemedi. Adana'da hangi yatırım zamanında bitiriliyor ki… Aradan yıllar geçiyor ondan sonra bitiyor. Adana şu sıra sel felaketi yaşıyor. Nereye el atsak elimizde kalıyor. Neşe Pınarbaşı'nın evinin yanında yapılan çarşı inşaatından dolayı hasar gördü. İstinat duvarı yıkıldı. Evin merdivenleri ile duvarı çöktü. Ev yıkılabilir de. Kadının gidecek yeri de yok. Neşe hanım "Buraya inşaat yapmayın evlerimiz zarar görür dedik ama dinletemedik. Bu inşaatı başlattılar, evlerimiz zarar gördü. Başka gidecek yerimiz yok, şimdi biz ne yapacağız" diyerek gözyaşı döküyor. Yapın şu kadının yıkılan evini. Bu arada ona barınacak bir yer ayarlayın. Yazıktır, günahtır, Ağlatmayın yaşlı kadını. Yaptığınızın size hayrı dokunmaz! Benden söylemesi...

GÜVERCİN EVLERİ YAPILSIN
Bir çok yerde olduğu gibi Tarsus'ta da güvercinler yaşıyor. Yabani güvercinler özellikle camilerin ve yiyecek olan yerlerin çevresini istila ediyor. Bunların yuvaları yok! Eski binaların çatılarında tünüyorlar. Ulukışla belediyesi kuşlara yuva yapmış. Bunlardan Tarsus'ta da olabilir. Özellikle soğuk havalarda hayvanlarda biraz olsun kendilerini korumaya çalışır. Çevreyi de kirletmezler!

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Melih ABİ: Çarşı bitmedi istinat duvarı çöktü yaşlı kadının kalacak yeri bile yok
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