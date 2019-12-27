Cumhur İttifakı’nın nimetlerinden yararlanmak istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deCamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yaz aylarında nüfusu 150 bine ulaşan Çamlıyayla ilçesine hizmetlerin en güzelini getirmenin çabası içinde olduklarını belirtti. 31 Mart yerel seçimlerine sadece Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak girmediklerini, Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde girip seçimi yeniden kazandıklarını ifade eden Başkan Tepebağlı, "Hepimizin bildiği gibi AK Partili Belediyelere merkezden ciddi anlamda katkı sağlanmakta ve çok güzel hizmetler hayata geçirilmektedir. Bizlerde Çamlıyayla Belediyesi olarak 'Cumhur Belediyesi' olmamız nedeniyle de halkımızın da çok büyük bir beklentisi var. Bizim beklentilerimiz de çok yüksek" dedi.