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bölgeden Silifke ırmak boyunda inceleme

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 27.12.2019
DSİ bölgeden Silifke ırmak boyunda inceleme
Mersin'de Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, hayata geçirmeyi planladıkları projelerin gerçekleştirilmesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma yaparak çalışacaklarını açıkladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Adana Bölge Müdür Yardımcısı Cengizhan Kılıçarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Semih Yılmaz, Plan ve Proje Müdürü Mustafa Aydan'la birlikte Göksu ırmağı sahil şeridinde bir inceleme yapan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, ırmak kenarına yapacakları bazı projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.
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DSİ bölgeden Silifke ırmak boyunda inceleme
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