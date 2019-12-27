Dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor

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Osmaniye'ninKadirli ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Erdevir, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde 40 yıldır dut ağacı kütüğünden saz yapıyor. Ahmet Erdevir, 40 yıl önce merakla başladığı saz ve bağlama yapma işine, atölyeye çevirdiği evindeki odasının bir köşesinde ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor. Saz ustası yaşlı adam vatani görevini yaptıktan sonra, askerdeyken tanıştığı bir arkadaşından saz yapmayı öğrendi. 40 yıl önce başladığı işten hala geçimini sağlayan Ahmet Erdevir bir ayda 10 tane saz yaptığını belirtiyor. Asker arkadaşı sayesinde mesleği öğrendiğini belirten Erdevir, "40 yıldan bu yana saz yapıyorum. Saz ile geçiniyorum. Eskiden tellerini de takardım da şimdilerde takmaz oldum. Sadece saz teknesini yapıyorum. Yaptığım sazları Adana, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiyorum" dedi.