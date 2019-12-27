Erdemli’de bin 508 çocuk doğdu

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Mersin'deErdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, hastanede yoğun talep ve gereksinim üzerine 3 olan kadın doğum uzmanının 5'e çıkarttıklarını ve 24 saat kadın doğum uzmanı bulunduğunu söyledi. Dr. Eker, 2019 yılında Erdemli Devlet Hastanesi'nde bin 508 bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ifade etti. Eker, "Kadınlarımızın gelişen sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmaları için hastanemizde gerekli olan bütün çalışmaları yapıyoruz. Hastanemizin en yoğun olan Kadın Doğum bölümünde hastane yöneticileri olarak halkımızın en iyi şekilde faydalanmaları için Kadın Doğum ünitemizde birçok alanı yeniledik" dedi. Başhekim Dr. Eker "Bu kapsamda, kadın doğum servisimizde deneyimli 5 doktor, 25 ebe-hemşire ile hizmet vermekteyiz. Kliniğimizde 21 yataklı kadın doğum servisi, 4 adet sancı odası, tam teşekküllü doğumhane salonu, anne oteli, 5 adet kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, nst odası, gebe okulu, aile planlaması, emzirme odası ve acil servis kadın doğum odası ile hizmet vermekteyiz" dedi. "Hastanemizde ayda 125, yılda 1500 doğum gerçekleştiriyoruz" diye konuşan Eker, "Ayrıca her türlü jinekolojik müdahaleler yapılmaktadır. Yeni doğan bebeği yoğun bakımda yatan annelerimiz anne otelimizde konaklamaktadırlar. Hastanemizde şu anda hekimlerimiz 24 saat hastanede nöbet tutarak hizmet vermektedirler. 2019 yılında Erdemli Devlet Hastanesinde 1508 bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiştir" dedi.