Gastronomi rehberleri lezzet turu yaptı

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GaziantepBölgesel Turist Rehberleri Odası tarafından organize edilen ve Türkiye'nin dört bir yanından 35 rehberin katıldığı Gurme ve Gastronomi Uzmanlığı Semineri yapıldı. Çukurova Turistik Otelciler Birliği, Adana Rehberler Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hatay ve Adana Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Hatay Tanıtım A.Ş., Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi gibi çok sayıda restoran, otel, kişi ve kurumca destek verilen eğitim ve gezi, Gaziantep, Hatay, Tarsus ve Adana'da toplam 7 gün sürdü. Gaziantep'ten başlayarak Hatay, Tarsus ve Adana'da gastronomi ve turizm konusununuzmanları tarafından bölge yemeklerinin tarihsel gelişimi, tanıtımı, hazırlama usulleri ve etkileşimleri hakkında ayrıca Yöresel ürünlerin seçimi ve alış veriş alışkanlıkları, ürün seçme yöresel halkın gıda eğilimleri, çarşıların gezilmesi bu eğitim ve gezi kapsamında yapıldı. Gezi ve eğitim esnasında katılımcılar belirli yemekleri mutfak atölyelerinde uzman şefler eşliğinde kendileri bizzat hazırlayarak tattı. Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu gastroomi turizmine yönelik büyük ihtiyaç duyulan gastronomi rehberliği eğitiminin önemine değindi.