Gaziantep’e değer katanlar ödüllendirildi

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GaziantepBüyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü kutlama programı kapsamında Gaziantep'e Değer Katanları ödüllendirdi. Eğitim, vakıf, sanat, medya başta olmak üzere Gaziantep'e birçok alanda değer katan 11 ismin ödüllendirildiği gecede, ödülleri Vali Davut Gül, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti. Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü programına, Gaziantep Valisi Davut Gül, , Milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, Sermet Atay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, gaziler, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Eğitime kattığı değer ve SANKO Üniversitesi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiği için ödüllendirilen Abdulkadir Konukoğlu, Vali Davut Gül'ün takdim ettiği ödülü babası merhum Sani Konukoğlu adına aldığını belirterek, "Mutluyum Türkiye'de doğmuşum, mutluyum Gaziantepliyim" dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu da ağabeyi merhum Hasan Kalyoncu'nun eğitim alanında başlattığı hizmetleri nedeniyle ödül aldı. Kalyoncu, "Ağabeyim Gaziantep'e olan vefasını burada önemli eğitim kurumları açarak göstermek istedi" diye konuştu.