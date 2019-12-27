Geleneksel el sanatları ustaları öğrencilerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'indüşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında özel bir İlkokul tarafından Gaziantep'e özgü geleneksel el sanatları atölyeleri kurularak kutnu, cam ve işleme sanatları ile bakır işleme sanatları ustaları öğrencilerle buluşarak hünerlerini sergiledi. Okul geleneksel el sanatlarının tanıtımı, yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin yeni nesillere aktarılması, etnografik zenginliklerimizin tanıtımı amacıyla düzenlediği el sanatlarımız konulu atölyelerde el sanatları ustalarını ağırladı. Düzenlenen el sanatları atölyeleri kapsamında kutnu kumaş dokumacılığını öğrencilere anlatmak üzere Kutnu Ustası Abdülkadir Mekki, bakır işlemenin detayları için Bakır Ustası Mesut Keklik ve cam işleme sanatının tanıtımı için de Harun Veysel Gümüş'ü ağırladı. El sanatları atölye çalışmalarını değerlendiren ilkokulun Müdürü Uğur Özeren, "Gaziantep için çok önemli olan bakır işleme ve kutnu kumaşı gibi el emeği, göz nuru eserlerin okulumuzda sergilenmesinden mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimiz yaşadıkları Gazi şehrimizin kültürü ve tarihi ile ilgili bilgi aldılar" dedi.