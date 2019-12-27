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Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu
Niğde'de jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde kumar oynatılan bir kahveye baskın yapıldı. Yapılan baskında 23 kişiye para cezası yazıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Çavdarlık köyünde bulunan kahvehaneye baskın yaptı. Kahvehanede yapılan kontrolde işletme sahibi A.E (39) ve ocakçı olarak çalışan M.K (41) kumar oynattığı esnada suçüstü yakalanarak suç unsuru malzemelerle birlikte gözaltına alındı. Kumar oynamak için çevre köy ve kasabalardan gelen 23 kişiye kabahatler kanununa göre 320 Lira idari para cezası uygulandı.
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Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu
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