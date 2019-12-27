Kelebek hastası küçük Murat’ın yaşam sevinci

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Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası 18 yaşındaki Murat Güleç, olumsuzluklara rağmen yaşama tutunuyor. Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yellibel Mahallesi'nde iki çocuklu Fatma ve Adem Güleç çiftinin kelebek hastası oğlu Murat Güleç, vücudunda oluşan ve sürekli kaşınan yaralara rağmen ailesinin desteğiyle yaşama dört elle sarılıyor. Murat Güleç, rahatsızlığı nedeniyle dışarı çıkamadığını ve sürekli mamayla beslenmek zorunda olduğunu söyledi. Haftanın iki günü eve gelen öğretmeninin desteğiyle okuma yazma öğrendiğini anlatan Murat, televizyon izleyip kitap okuyarak vakit geçirdiğini dile getirdi. Murat Güleç, en büyük arzusunun akranları gibi normal bir yaşam sürebilmek olduğunu dile getirerek, hayatında bir kez bile olsa kebap yemek istediğini gözyaşları içerisinde anlattı. Anne Fatma Güleç (53) de ilk oğlundan iki yıl sonra doğan Murat Güleç'in adeta dünyaları olduğunu söyledi. Oğluna kelebek hastalığı teşhisi konulduğunu ve tedavisinin olmadığının belirtildiğini aktaran anne Güleç, o günden bu yana evladına bebek gibi baktığını dile getirdi. Vücudundaki yaralara, el ve ayaklarındaki şekil bozukluklarına rağmen oğlunu hiçbir şeyden esirgemediğini ve tek başına bırakmadığını ifade eden anne Güleç, evladını mutlu edebilmek için 18 yıldır çabaladığını belirtti.