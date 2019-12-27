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Kıbrıslı öğrenciler iki dünya, iki de Avrupa birinciliği aldı

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Kıbrıslı öğrenciler iki dünya, iki de Avrupa birinciliği aldı
Yakın Doğu Koleji öğrencileri Ayten Çamur ile Ada Özkul, Pearson-Edexcel tarafından Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Outstanding Pearson Learner Awards ödül töreninde IGSSE sınavlarında elde ettikleri Dünya ve Avrupa birinciliği ödüllerini alarak onurlandırıldı. IGCSE sınavlarında Matematik dersinde dünya birincisi, Biyoloji ve Kimya derslerinde ise Avrupa birincisi gelen 11 GCE sınıfı öğrencisi Ayten Çamur, Pearson-Edexcel tarafından düzenlenen Outstanding Pearson Learnneter Awards ödül töreninde 3 ayrı dalda ödül alan tek öğrenci oldu. IGCSE sınavları çerçevesinde Türkçe dersinde dünya genelinde en yüksek puanı alarak dünya birinciliği elde eden 10 GCE sınıfı öğrencisi Ada Özkul ise düzenlenen gecede ödülünü aldı. Her iki öğrencinin de bu başarısı başta aileleri olmak üzere öğretmenleri ve çevresini gururlandırdı.
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Kıbrıslı öğrenciler iki dünya, iki de Avrupa birinciliği aldı
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