Kırsaldaki girişimcilik projesi konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

AvrupaBirliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Adana Valiliği koordinasyonunda yürütülen EYE İn RURAL (Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Geliştirilmesi) projesi kapsamında Karaisalı Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, İspanya'dan ACD la Hoya, Polonya'dan Fundacja Autokreacja ve Yunanistan'dan İED kurum ve kuruluşlarının proje yürütücü personellerinin katılımı ile "2. Ulusötesi Toplantısı" olan değerlendirme toplantısı; Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında İspanya'da gerçekleştirildi. Elche'de bulunan CEU Cardenal Herrera salonunda gerçekleşen toplantı, Vali Yardımcısı Zafer Öz'ün konuşması ile başladı. Öz,18-30 yaşları arasındaki kırsaldaki gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür etti.