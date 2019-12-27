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Kurtuluş kupası sahiplerini buldu

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Kurtuluş kupası sahiplerini buldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında Tenis Kurtuluş Kupası'nın ödül töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törende, dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Spor Şehri Gaziantep" anlayışından hareketle organize ettiği faaliyetlerine devam etti. GAZIANTEP Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası temalı turnuvada başarılı performanslarıyla 5 farklı kategoride mücadele eden 16 sporcu ödüllendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılının yaklaştığını belirterek, "Kurtuluş mücadelesinde, 'özgürlük olmazsa gelecek olmaz' dendi. Çocuklarımızı özgüvenli bir şekilde geleceğe hazırlamamız için 'Sporuyla Yükselen Gaziantep' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Kurtuluş kupası sahiplerini buldu
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