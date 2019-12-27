Kurtuluş kupası sahiplerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında'nın ödül töreni düzenlendi.'in de katıldığı törende, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.anlayışından hareketle organize ettiği faaliyetlerine devam etti. GAZIANTEP'nde gerçekleştirilentemalı turnuvada başarılı performanslarıyla 5 farklı kategoride mücadele eden 16 sporcu ödüllendirildi.'nun 100'üncü yılının yaklaştığını belirterek,ifadelerini kullandı.