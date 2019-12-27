Lütfi-Melek Kızıltoprak dünyaevine girdi

BUGÜN NELER OLDU

Tarsusluiş insanlarından Tahsin Kızıltoprak'ın biricik evladı Lütfi Kızıltoprak'ı evlendirdi. Tahsin-Fadile Kızıltoprak'ın oğulları Ziraat MühendisiÇiftçi Lütfi Kızltoprak, Gülaser-Ali Bahçivan çiftinin kızları öğretmen Melek Bahçivan ile dünya evine girdi. Yunus Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genç çiftlerin nikah ve düğün merasimine Kızıltoprak ve Bahçıvan ailelerinin akraba, dost ve yakınları katılırken, damat ve gelin ile davetliler çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Tarsus Ziraat Odası'nda da uzun yıllar yöneticilik yapan Tahsin Kızıltoprak'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan başta bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, bir önceki dönem Ziraat Odası Başkanı Ali Egezer, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çiftçiler. Gençlerin mutluluğuna ortak oldular.