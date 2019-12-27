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Hatay'ınReyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı aracın patlatıldığı terör saldırısında şehit olan 53 kişi adına Pakistan'da su kuyusu açıldı. Merkezi İstanbul'da bulunan Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Reyhanlı'daki gönüllüleri tarafından oluşturulan fonla Pakistan'ın Sindh eyaletinin Tharparkar kentinde açılan kuyudan bölgede yaşayan ve içme suları bulunmayan yaklaşık 300 kişi yararlanacak. Derneğin Reyhanlı temsilcisi Mehmet Üçler, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde insani yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.