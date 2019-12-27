Şahinbey’de çiftçiye 14 bin ton yem desteği

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Çiftçiyeyaklaşık 7 bin ton yem dağıtılan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üreticiye 7 bin ton yem desteği sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Protokolle ilçedeki çiftçiye toplamda 14 bin ton yem sağlanmış olacak. Daha önce çiftçilere 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin 150.000 adet fıstık fidanı dağıtımı yapılan Şahinbey'de üreticiye 14 bin ton daha yem dağıtılabilmesi amacıyla Şahinbey Belediyesi, Valilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmza törenine Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Davut Gül ve Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ali Doğan katıldı. İmzalanan protokolle çiftçilere dağılacak çiftçilere 7 bin ton daha küçük ve büyükbaş hayvan yemi desteği ile toplamda 14 bin ton yem dağıtılmış olacak. Protokolün imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere objektif bir şekilde destek olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi'nin diğer protokollerinde olduğu gibi bu protokollerinde de objektif kriterleri var. Bu çalışmanın en güzel yanı da o. Hiçbir çiftçimizin ben az o çok aldı diyebileceği bir mesele ortaya çıkmıyor" dedi.