Sumudica transfer istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, ara transfer döneminde kadrolarına 4 oyuncu dahil etmek istediklerini söyledi. Ligde son 2 haftada eksiklere rağmen takımının çok iyi mücadele edip galibiyetler aldığını aktaran Rumen teknik adam,ifadelerini kullandı.Ara transfer dönemi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Sumudica,diye konuştu.Gaziantep FK'nin Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, son 2 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Kırmızı-siyahlı ekibin toplam 7 gol kaydettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında Kayode, 2'şer gol attı. Söz konusu gollerin 2'sini penaltıdan kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 7'ye yükseltti. Kayode, sezon öncesi Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'ten bir yıllığına kiralanmıştı.