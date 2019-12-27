Sumudica transfer istiyor

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, ara transfer döneminde kadrolarına 4 oyuncu dahil etmek istediklerini söyledi. Ligde son 2 haftada eksiklere rağmen takımının çok iyi mücadele edip galibiyetler aldığını aktaran Rumen teknik adam, "İlk yarı için 20-21 puan hedeflerken daha bir hafta olmasına rağmen 23 puana ulaştık. Bunun için mutluyum ve oyuncularıma teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.
YÖNETİMLE ŞIMDIDEN KONUŞTUK
Ara transfer dönemi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Sumudica, "Gaziantep FK'nin daha üst sıralara çıkmasını elbette çok isterim. Çalışmalara başladık. 4 oyuncuyu kadromuza katıp daha güçlü bir yapıya bürünmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncular kulübün menfaatleri doğrultusunda aramıza katılabilirse, çok daha iyi işlere imza atabiliriz. Kulübün mali yapısını bozmadan transferleri halletmeye çalışacağız"
diye konuştu.
KAYODE'DEN SON 2 MAÇTA 4 GOL
Gaziantep FK'nin Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, son 2 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Kırmızı-siyahlı ekibin toplam 7 gol kaydettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında Kayode, 2'şer gol attı. Söz konusu gollerin 2'sini penaltıdan kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 7'ye yükseltti. Kayode, sezon öncesi Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'ten bir yıllığına kiralanmıştı.