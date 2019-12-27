Tarsus İY Antalya’da güç depoluyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu
, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları için Antalya Manavgat'a gitti. Tarsus, 31 Aralık tarihine kadar burada çalışacak. Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, günde çift idman yapıyor.
Devre arası kamp çalışmaları kapsamında Tarsus İdmanyurdu'nun iki hazırlık maçı yapacağını söyleyen kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can
, 26 Aralık'ta Kahramanmaraş
ve 30 Aralık'ta da Sakaryaspor
ile hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Can, kampın 31 Aralık tarihinde sona ereceğini söyledi.
Can, şu an için dış transferde bir hareketliliğin olmadığını söyleyerek, teknik ekibin oluruyla bazı genç oyuncuların devre arası kampına dahil edildiğini ve burada deneneceklerini söyledi.