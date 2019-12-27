Tarsus İY Antalya’da güç depoluyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları için Antalya Manavgat'a gitti. Tarsus, 31 Aralık tarihine kadar burada çalışacak.Devre arası kamp çalışmaları kapsamında Tarsus İdmanyurdu'nun iki hazırlık maçı yapacağını söyleyen kulüp basın sözcüsü, 26 Aralık'tave 30 Aralık'ta daile hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.Can, şu an için dış transferde bir hareketliliğin olmadığını söyleyerek, teknik ekibin oluruyla bazı genç oyuncuların devre arası kampına dahil edildiğini ve burada deneneceklerini söyledi.