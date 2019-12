Tarsus Müftülüğü’nden gençlik buluşmaları

BUGÜN NELER OLDU

TarsusMüftüsü Ali Can, yaşadığımız çağın beraberinde getirdiği bir takım problemlerin çözümü noktasında gençlerin kıymetli beyinlerin katkılarına çok büyük ihtiyacımızın olduğunu söyledi. Müftü Can, Tarsus Müftülüğü bünyesinde yer alan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından MEB yurtlarında "Kur'an ve Sünnet İzinde Gençlik" ve KYK yurtlarında "Modern Dünyada Gençlik" projeleri kapsamında proje koordinatörlerince tespit edilen öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Yemek sonrası gençlere tavsiyelerde bulunan Müftü Ali Can "Bizler Müslümanız ve inandığımız değerler hayatımıza yön veriyor" dedi.