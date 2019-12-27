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Yakın Doğu ve Girne kanseri araştıracak

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Yakın Doğu ve Girne kanseri araştıracak
Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi araştırmacılarından oluşturulan çalışma grubu, Kuzey Kıbrıs kıyılarında bulunan balon balığının derisinde bulunan tetrodotoksin adlı maddenin kansere karşı kullanılabilen ilaç hammaddesi yapımına yönelik çalışmalar başlatıyor. Ekip ilk etapta, kuzey kıyılarından toplanacak balon balıklarında tetrodotoksin varlığını belirleyecekleri, daha sonra ise toksin barındıran balık türlerinden toksin izolasyon, pürifikasyon ve aktivite çalışmalarının yürütüleceği belirtildi. Balon balığının derisinde bulunan tetrodotoksin adlı maddenin kanser hücrelerinde metastazı önleyen etkileri olduğunu ve bu yönde araştırmalara gidileceğini belirten çalışma grubu, araştırmaların başarılı bir şekilde sonlandırılması ile ekosisteme zarar veren balon balıklarından elde edilecek etken maddelerin ilaç hammaddesi olarak ihraç edilerek ülke ekonomimize geri dönüşünün sağlanabileceği konusuna dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından finanse edilecek olan projeye 2020 yılında başlanacak.
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Yakın Doğu ve Girne kanseri araştıracak
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