Yaralar hızlı bir şekilde sarılacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da 4 gündür devam eden sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Yaraları sarmak için mağdur olan vatandaşlarımıza belli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Hemen ardından da etaplar halinde hasar tespit durumlarına göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak. Şu an seferber olmuş durumdayız" dedi.Bakan Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri, Şehit Erkut Akbay ve 19 Mayıs mahallelerini gezerek 3 gündür devam eden sağanak ve ardından oluşan selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların evlerine giren Bakan Kurum, yaraların en kısa sürede sarılacağını kaydetti.Bakan Murat Kurum daha sonra Yüreğir Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, "Şu ana kadar Adana'da 1 yıkılmış, 2 ağır hasarlı 9 da hafif hasarlı bina tespiti yapıldı. Tarım alanları ile ilgili Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş başta olmak üzere toplam 123 bin 512 dekar alanda inceleme yaptık. Çiftçilerimizin zarar ziyanları net bir şekilde yapılacaktır. Seferber olmuş durumdayız. Vatandaşlarımıza hemen belli miktarda ön ödenek gönderilecek. Etaplar halinde vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak" diye konuştu. Kentin altyapı eksiklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, "19 Mayıs, PTT Evleri, Sarıçam Deresi güzergâhlarında inceleme yaptık ve gördük ki bir taraftan da şehirle ilgili altyapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Bir yandan da kentsel dönüşüm başlatmamız gerekiyor. Yüreğir'de 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinan paşa, Şehit Erkut Akbay'da kentsel dönüşüm projesi başlatacağız. Etaplar halinde de vatandaşlarımızın problemlerini halledeceğiz" şeklinde konuştu. Adana'nın sorunları ve problemleriyle ilgili bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini anlatan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "11 ayrı yatırım için içme suyu, yağmur atık su arıtma tesisi gibi 650 milyon lira bedelli yatırımlarımız belediyelerle birlikte devam ediyor. 4 merkez ilçemizin yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor, bunun kararını aldık. Aşırı yağışların etkileriyle birlikte bu problemi halletmek için bir projeyi hazırladılar belediyelerimiz. 70 milyon liralık bu yatırımı da önümüzdeki yıl başlatıp en kısa zamanda bu problemi çözmüş olacağız. Bu tabi yağmur suyu dışında da selden etkilenen Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Karataş, Sarıçam ilçelerimizde de bir koordinasyon toplantısı yapıp, selden çok etkilenen bu ilçelere hibe desteği sağlayacağız. Bu hafta için de hibe miktarlarımız belediyelerin hesaplarına yatacak."