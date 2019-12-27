Yat Limanı ve HADO şekillendi

BUGÜN NELER OLDU

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın başkanlık ettiği, Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi ile HADO projesiyle ilgili İskenderun'da istişare toplantısı yapıldı. Vali Doğan'ın başkanlığında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya bölge Milletvekili Abdulkadir Özel, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan, İTSO Yönetim kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.HADO projesinin 3D sunumu yapılan toplantıda konuşan Vali Doğan tanıtımını yaptıkları Samandağ-Arsuz yolunun ihale bedeli KDV dâhil 80 milyon TL'ye mal olduğunu belirterek "Bugünkü yapacağımız ödeme ile birlikte 60 milyon TL'lik kısmını ödemiş bulunuyoruz. Dolayısıyla borç yükümüzü de oldukça rahatlatmış oluyoruz" dedi. Vali Doğan "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle asfaltlama çalışmaları için güzel havaların gelmesini bekliyoruz. Mart-Nisan ayı gibi asfaltı dökeriz diye tahmin ediyorum" dedi. Madenli Barınağı'nı Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi olarak inşa edeceklerine de değinen Vali Doğan "Milletvekillerimizle birlikte istişare ettik, kararlaştırdık. HADO yine hep konuşulan konulardan biri. HADO için orada yer ayırdık. Büyükşehir Belediyesine 2 milyon TL karşılığında tahsis edip protokol imzaladık. Oradaki üç iskelenin bir tanesini de yatırımcılara tahsis ettik. Petek Pastanesi'ne, Payidar Restorana ve Konak Restoran'a oradaki talepleri doğrultusunda yer verdik. Onun dışında kalan yerleri de yine şehrimizin değerlerini öne çıkaran restoran, kafeterya gibi işletmelere tahsis edeceğiz" şeklinde konuştu. Bu alana iki proje konumlandırdıklarının da altını çizen Vali Doğan, "Bir tanesi Yat Limanı diğeri hemen onun yanında yer alacak olan Su Sporları Merkezi. Tabi içerisinde HADO'ya da yer verdik. Özellikle söylemem gerek, HADO başladığında gümrük de olacak orada. Pasaport kontrolü yapılacak. Çünkü HADO'nun, Kıbrıs ve Beyrut'a yani yurtdışına yolcu taşıma planı da var. Dolayısıyla gümrük ve pasaport işlemleri olacağını da belirtmeden geçmeyelim" diye konuştu.Vali Doğan, "Bizimle ilgili kısmı olan Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin projelerini hazırladık. Bunun parasını da temin ettik. Önümüzdeki hafta içerisinde Allah'ın izniyle ikisinin de ihalesine çıkacağız. Bu işi yapabilecek firma sayısı Türkiye'de sınırlı sayıda, Sanırım 2-3 firma ancak var. Şartlarımıza uygun şekilde bu işi hangisi daha iyi yapıyorsa onları ihaleye davet edeceğiz. İhaleyi alan firma ile birlikte, belirtilen süre içerisinde de yapımını tamamlayacağız'' dedi.