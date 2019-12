Adana kenetlendi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yaşanan self felaketinde kamu kumu kurum ve kuruluşlar ile belediyeler tek yürek olup kenetlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önceki gün yaptığı incelemede vatandaşların yaralarını hızlı bir şekilde sarıldığını her kesimin seferber olduğunu kaydederek, sel mağdurlarına 2 bin toplu konut yapılacağını ifade etti. Son 56 yılın en şiddetli yağmuruna teslim olan ve metrekareye 300 kilogram yağmurun düştüğü Adana'da yaşanan felaketle birlikte vatandaşların mağdur olmaması için herkesim kolları sıvadı. Adana Valiliği tarafından hemen kriz merkezi kuruldu ve vatandaşlara her türlü yardımlar zaman kaybedilmeden gerçekleştirildi. Ekipler evleri, araçları ve arazileri sular altında kalanlarla tek tek ilgilenip hasar tespit çalışması yaptı. Kurtarma ekipleri 24 saat aralıksız görevlerinin başında bulundu. Selden en çok etkilenen Yüreğir bölgesinde vatandaşlar için belediyenin kültür ve taziye evleri 24 saat açık bırakıldı. Yüreğir belediyesinin tüm çalışanlarının sel baskınlarının yaşandığı ilk günden itibaren 24 saat kesintisiz çalıştığını belirten başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Ekiplerimiz gelen istek ve taleplere anında müdahale etti. İlave 50 adet su pompası daha alınarak evleri su basan vatandaşlara yardıma koşuldu. Adana Valiliği, Yüreğir Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli olarak çalışıldı. Yüreğir genelinde ekiplerimiz ailelerimize gıda, yatak, battaniye dağıtmaya devam ediyor" dedi. Türk Kızılay Adana Şubesi tarafında da yaşanan sağanak nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım edildi. Şube Başkanı Ramazan Saygılı, merkez Yüreğir ile Karataş ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara sabah ve öğlen olmak üzere 1500 kişilik sıcak yemek dağıttıklarını söyledi. Mağdur vatandaşlara kıyafet, battaniye, hijyen seti ve gıda kolisi yardımında da bulunduklarını ifade eden Saygılı, mağdurların yaraları sarılıncaya kadar desteklerinin süreceğini kaydetti.