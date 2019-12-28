Akdeniz sporun merkezi olacak

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE Akdeniz Belediyesi, ilçeye 25 yeni basketbol sahası, 13 yeni halı saha ve 3 sentetik çim saha kazandırıyor. İlçeye yeni spor sahaları yapmanın yanı sıra, zaman içinde eskiyen sahaları da yenileyerek sporcuya destek veren Başkan, Akdeniz'e yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Başkanile Spor Toto Teşkilat Başkanıarasında imzalanan protokolle,'na birer adet çok amaçlı basketbol sahası yapılacak.