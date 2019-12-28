Akdeniz sporun merkezi olacak

MERSIN'DE Akdeniz Belediyesi, ilçeye 25 yeni basketbol sahası, 13 yeni halı saha ve 3 sentetik çim saha kazandırıyor. İlçeye yeni spor sahaları yapmanın yanı sıra, zaman içinde eskiyen sahaları da yenileyerek sporcuya destek veren Başkan Mustafa Gültak
, Akdeniz'e yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Başkan Gültak
ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik
arasında imzalanan protokolle, Adanalıoğlu, Anadolu, Bağlabaşı, Evci, Nacarlı, Yukarı Burhan, Aşağı Burhan, Puğkaracadağ, Şakir Gülmen, Huzurkent Köselerli, Limonlu, Huzurkent Gazi, Hamidiye Mahallesi Salim Yılmaz Anadolu Lisesi, Kazanlı Mahallesi Ortaokulu, İhsaniye Mahallesi Gazi Lisesi, Nusratiye Mahallesi Cengiz Topel ilk ve ortaokulu, Bağcılar İhsaniye İlkokulu, Iğdır Mahallesi ilk ve ortaokulu, Parmakkurdu İlkokulu, Karacailyas Abdullah Şahutoğlu İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney İlkokulu, Demirhisar İlkokulu ve Kürkçü Mahallesi Göçmen Parkı
'na birer adet çok amaçlı basketbol sahası yapılacak.