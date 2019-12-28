Anamur AK Parti şehitleri unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Anamur İlçe Teşkilatı Başkan ve yönetimi tarafından, şehitler için Kuran'ı Kerim okutuldu. AK Parti İlçe Teşkilatındaki programa, Anamur'lu şehitlerin aileleri olmak üzere, Şehit Polis Memuru Fethi Seki'nin babası, Özel Harekat Polisi şehit Ahmet Alp Taşdemir'in ailesi, Piyade Er Şehit Mesut Yılmaz'ın ailesi, partililer katıldı. Şehit polislerin yakınlarını biran olsun yalnız bırakmayan Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ve Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da katıldı. AK Parti İlçe Başkanı M. Feyzullah Yılmaz, bizlerin geleceği, devletimizin bekası için savaşan, can veren şehitlerimiz, kan veren gazilerimiz sizlere minnettarız. Ana ve babalar, eş, sevgili ve evlatlar yalnız değilsiniz" diyerek programa katılanlara teşekkür etti.