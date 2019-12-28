Bir haftada yarım ton esrar

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP polisinin bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda yaklaşık yarım ton esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdurlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa, Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde son bir haftada 447 kilogram esrar, 350 gram bonzai, bir kilo 150 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 15 bin 910 adet captagon ve 290 adet ectasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şahıstan 20'si adli mercilerce tutuklanırken, 12 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.