Çağ, potada şampiyon

Üniversitelerarası Basketbol 2. Lig müsabakaları sonucunda Çağ Üniversitesi
, grubunda şampiyon olup 1. Lige çıkmaya hak kazandı. Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nin katıldığı müsabakalarda Çağ Üniversitesi, finalde Hitit Üniversitesi'yle oynadığı maçta galip gelerek, zirveye adını yazdırdı.
Farklı spor branşlarında katıldıkları üniversitelerarası şampiyonalarda, derecelerle dönen Çağ Üniversitesi
, öğrencilerine her türlü sportif aktivite olanaklarını sağlıyor. Üniversitenin Spor Müdürü Ahmet Tok'un önderliğinde müsabakalara hazırlanan öğrenciler, disiplinli çalışmalarının karşılığını kupayla taçlandırdı.
Takım Kaptanı Barkın Sönmez, "Bu şampiyonluğu hak ettik"
dedi. Sporcuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ünal Ay öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.