Çağ, potada şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitelerarası Basketbol 2. Lig müsabakaları sonucunda, grubunda şampiyon olup 1. Lige çıkmaya hak kazandı.Farklı spor branşlarında katıldıkları üniversitelerarası şampiyonalarda, derecelerle dönen, öğrencilerine her türlü sportif aktivite olanaklarını sağlıyor.Takım Kaptanı Barkın Sönmez,dedi. Sporcuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ünal Ay