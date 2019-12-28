Devletten aldığı kredi ile patron oldu

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 35 yaşındaki Kudret Kaplan, lise ve orta öğretimde öğrenim gören çocuklarının eğitim masrafını karşılayabilmek için çiğ köfte dükkanı işletiyor. Elbistan'da Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Kudret Kaplan, Elbistan Mikrofinans Şubesi'nden aldığı 2 bin liralık kredi ile eşine ve ailesine katkı ekonomik olarak destek olmaya başladı. Hayatla mücadele etmeyi sevdiğini söyleyen Kaplan, "19 yıllık evliyim. Biri kız olmak üzere 4 çocuğum var. Eşim aldığı maaşla bizi geçindir mekte zorlanıyordu. Çocukların eğitim masraflarını karşılamakta zorlanmaya başlayınca aileme destek olabilmek için ne yapabilirim onu araştırmaya başladım. Komşulardan mikrofinans kredisini duydum" dedi.Kaplan, "Aldığım ilk kredi ile küçük bir butik açtım. Bu işten umduğumu bulamadım. İnsanlar artık internetten alış veriş yapmaya başlayınca butik işini kapatıp, çiğ köfte dükkanına çevirdim. Yaklaşık 2 ay oldu. Şimdi işlerim çok iyi. Hem eşime destek oluyorum, hem de çocuklarımın eğitim masraflarını rahatlıkla karşılayabiliyoruz." dedi.Kızılcaoba Mahallesi, Memur siteyol kavşağında çiğköftecilik yapan Kudret Kaplan, tek amacının lisede ve ortaokul öğrencisi olan çocuklarının üniversitede öğrenim görmesi olduğunu ifade etti. En büyük destek destekçisinin eşi olduğunu anlatan Kaplan, 4 aylık olan bebeğini de yanına alarak çiğ köfte ve nohut dürüm satışının yapıldığı iş yerinde müşterine hizmet veriyor.