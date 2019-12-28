Diyabette Yenilikler sempozyumu

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ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türk Diyabet Cemiyeti, Diyabet Hemşireliği Derneği ve Diyabet Diyetisyenliği Derneği işbirliği ile organize edilen Diyabet Tedavisinde Teknolojik Yenilikler Sempozyumu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'n de yapıldı. Hipokrat Konferans Salonun da gerçekleştirilen sempozyuma alanında uzman çok sayıda davetli isim katıldı. Diyabet Diyetisyenliği Derneği Eş Başkanı Prof. DYT. Dr. Emel Özer, günümüzde diyabet hastalığı ile mücadele konusunda diyet yapmanın öneminin büyük olduğuna vurgu yaparak bu konuda endokrin uzmanları ile diyetisyenlerin birlikte çalıştığına işaret etti. Kilo vermenin hastalığın belirli evrelerinde tedavisinde çok büyük faydasının olduğunu sözlerine ekleyen Özer, diyetisyenlerinde hastaya doğru uygulamayı vermeleri gerektiğine değindi. Daha sonra kürsüye gelen Diyabet Hemşireliği Derneği Üyesi Sultan Yurtsever Çelik diyabet hastalığında tedavinin sürdürülebilmesinin başlıca önemli adımlarından birinin diyabet hemşireliği olduğunu dile getirdi. Çelik, tedavi kadar hastayı doğru bilgilendirmenin de büyük önem taşıdığına işaret ederek diyabet hemşirelerinin de bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapmak adın da eğitimlerini aldıklarını belirtti. Seminerde Prof. Dr. Tamer Tetiker ve Hasan İlkova da birer konuşma yaptı.