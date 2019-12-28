Elbistan’da öğretmen yeşil sahada yıldız

2008'de profesyonel futbol yaşantısına başlayan Sevgi Çınar, performansıyla Milli Takıma davet edildi. 25 yaşındaki öğretmen-futbolcu, Beşiktaş
ile şampiyonluk yarışı verirken aynı zamanda Elbistan'da Mükrimin Halil Anadolu Lisesi
'nde de beden eğitimi öğretmenliği
yapıyor. İstanbul- Elbistan arasında mekik dokuyan genç öğretmen iki mesleğini de devam ettirebilmek için haftada en az 2 kez yolculuk yapmak zorunda. Sevgi Çınar, Elbistan-İstanbul hattında geçen günlerini SABAH Spor
'a anlattı:
FUTBOL TOPLARI BEBEĞİMDİ
"Futbola ilgim 6 yaşında babam sayesinde başladı. Babam eski futbolcuydu.
Halı saha maçlarına gidiyordum, benim bebeklerim futbol toplarımdı. Babamdan sürekli futbol topu istiyordum.
Betonda oynadığımız için aşınıyordu toplarımız. Genelde kız arkadaşlarımdan çok erkek arkadaşlarım vardı.
Okuldaki beden eğitim öğretmenim bana futbola başlamam açısından bayağı destek oldu. Erkekler ile okul takımında maçlar yapıyordum. Bu sayede büyük bir seviye kat ettim."
FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ
"Adana İdman Yurdu
'nun rahmetli hocası Tevfik Işık, beni takımına çağırdı. Annem istemiyordu önce, erkek gibi olursun ne işin var futbolda diye.
Ben başka branşları da yaptım atletizm ve basketbol da oynadım. Bir zamanlar atletizmde Fenerbahçe istemişti beni.
Ailem küçüğüm diye izin vermedi." "Bu dönemde futbola haşır neşir oldum. Hocamız 2 ay boyunca ikna etti ailemi. Annem maçlarıma gelmeye başladı.
Lig maçlarıma gelip tezahürat bile yapıyordu bana. Annemin, ananemin arkadaşları bile geliyordu. Zaten tribünün yarısı ailemdi. Futbola Adana'da başladım ancak daha sonra farklı takımlara transfer oldum.
Bu sene de Beşiktaş'tayım."
"COME TO MÜKRİMİN ALİ"
"Milli sporcu ataması vardı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine atandım.
Daha bene gelmeden
Öğrencilerim milli futbolcu olduğumu
öğrenmişler. "Sevgi hoca gelecek, come to Mükrimin Ali"
diyorlardı.
Burası tercihim dışıydı
ama Elbistan'ı sevdim, öğrencileri
sevdim. Burada ülkemize yeni
futbolcular, yeni sporcular
kazandırmaya çalışıyoruz.
İmkanlarımız çok kötü. Kızlar beton zeminde çalışıyorlar herhangi bir spor salonları yok. Topları çok azdı, formaları yoktu.
Forma yaptırıp okula top
da getirdim ama yine de kısıtlı imkanlar
var. Birileri, birilerinin elinden
tutmadığı sürece maalesef bu işler olmuyor. İnşallah
güzel sporcular yetiştireceğiz. Onlarını elinden tutup hayatlarına dokunabilmek istiyorum.
Ancak aile baskısı sporu, futbolu ikinci
plana itiyor. Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı
spora yönlendirin. Her çocuk doktor, mühendis, avukat olmak zorunda değil.
"
BEŞİKTAŞ'TA HEDEFLERİM VAR
GEÇEN sezon Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve ardından Beşiktaş'a transfer olan Sevgi Çınar, bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olmak istediklerini belirtti. Çınar, "Sezon bizim için güzel devam ediyor, iyi başladık. Sadece bir mağlubiyet aldık, o da şanssız bir anımıza denk geldi. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olmayı düşünüyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz, yöneticilerimiz bize gereken önemi ve desteği veriyor. Antrenman olsun, saha dışı veya saha içi olsun, taraftarlarımız olsun her türlü desteği alıyoruz. İnşallah bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olacağız" diye konuştu.
TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
"Okulumuzda futsal kız takımımız var. Okullar arası turnuvasında ilk maçı 8-0, ikinci maçı 9-0 aldılar. Finali de 24-1 kazanarak Namağlup Elbistan Şampiyonu oldular. Kupa törenine İstanbul'da olduğum için katılamadım. Onlarla gurur duyuyorum."
YENİ SEVGİ'LER GELİYOR!
Görev aldığı Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi
'nde okulun kız futbol takımını
da çalıştıran Sevgi Çınar
öğrencilerine,
antrenmanlarını okul bahçesindeki
beton zeminde yaptırıyor.
Sevgi öğretmen, "Orada antrenman yapıyoruz, toplarımız az seviyede, oraya ben de yardımda bulundum, top da gönderdim. Kendi adıma forma yardımı da yaptım. Çok yetenekli gençler var. Ama burada gelişmişlik düzeyi çok az olduğu için imkan bulamıyorlar. Belki de çok güzel, çok iyi sporcular yetiştirilecek ama maalesef elinden tutan olmadıkça yetişemiyorlar."