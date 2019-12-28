Elbistan’da öğretmen yeşil sahada yıldız

BUGÜN NELER OLDU

2008'de profesyonel futbol yaşantısına başlayan Sevgi Çınar, performansıyla Milli Takıma davet edildi. 25 yaşındaki öğretmen-futbolcu,ile şampiyonluk yarışı verirken aynı zamanda'nde deyapıyor. İstanbul- Elbistan arasında mekik dokuyan genç öğretmen iki mesleğini de devam ettirebilmek için haftada en az 2 kez yolculuk yapmak zorunda. Sevgi Çınar, Elbistan-İstanbul hattında geçen günlerini'a anlattı:"Futbola ilgim 6 yaşında babam sayesinde başladı.Halı saha maçlarına gidiyordum, benim bebeklerim futbol toplarımdı.Betonda oynadığımız için aşınıyordu toplarımız. GOkuldaki beden eğitim öğretmenim bana futbola başlamam açısından bayağı destek oldu. Erkekler ile okul takımında maçlar yapıyordum. Bu sayede büyük bir seviye kat ettim."'nun rahmetli hocası Tevfik Işık, beni takımına çağırdı.Ben başka branşları da yaptım atletizm ve basketbol da oynadım.Ailem küçüğüm diye izin vermedi." "Bu dönemde futbola haşır neşir oldum. Hocamız 2 ay boyunca ikna etti ailemi.Lig maçlarıma gelip tezahürat bile yapıyordu bana. Annemin, ananemin arkadaşları bile geliyordu. Zaten tribünün yarısı ailemdi.Bu sene de Beşiktaş'tayım."Daha bene gelmedenÖğrencilerim milli futbolcu olduğumuöğrenmişler.diyorlardı.Burası tercihim dışıydıama Elbistan'ı sevdim, öğrencilerisevdim. Burada ülkemize yenifutbolcular, yeni sporcularkazandırmaya çalışıyoruz.İmkanlarımız çok kötü.Forma yaptırıp okula topda getirdim ama yine de kısıtlı imkanlarvar. Birileri, birilerinin elindentutmadığı sürece maalesef bu işler olmuyor. İnşallahgüzel sporcular yetiştireceğiz.Ancak aile baskısı sporu, futbolu ikinciplana itiyor. Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızıspora yönlendirin.GEÇEN sezon Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve ardından Beşiktaş'a transfer olan Sevgi Çınar, bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olmak istediklerini belirtti. Çınar, "Sezon bizim için güzel devam ediyor, iyi başladık. Sadece bir mağlubiyet aldık, o da şanssız bir anımıza denk geldi. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olmayı düşünüyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz, yöneticilerimiz bize gereken önemi ve desteği veriyor. Antrenman olsun, saha dışı veya saha içi olsun, taraftarlarımız olsun her türlü desteği alıyoruz. İnşallah bu sezon da geçen sene olduğu gibi şampiyon olacağız" diye konuştu."Okulumuzda futsal kız takımımız var. Okullar arası turnuvasında ilk maçı 8-0, ikinci maçı 9-0 aldılar. Finali de 24-1 kazanarak Namağlup Elbistan Şampiyonu oldular. Kupa törenine İstanbul'da olduğum için katılamadım. Onlarla gurur duyuyorum."Görev aldığı'nde okulun kız futbol takımınıda çalıştıranöğrencilerine,antrenmanlarını okul bahçesindekibeton zeminde yaptırıyor.Sevgi öğretmen,