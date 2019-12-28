Erhan ÖZMEN: Karnemizi aldık

BUGÜN NELER OLDU

"Ulusal hesaplar" denilen Gayrısafi Yurtiçi Hasılayı (GSYH ) besleyen yerel aktörlerdir, bireylerdir… İş dünyası, vatandaş mevcut durum içerisinde yaptıkları ile büyümeye katkı sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı GSYH bölgesel verileri açıkladı. Biliyorsunuz ekonomimiz 2018 yılının son çeyreğinde eksi büyüdü ve bu 2019 yılı üçüncü çeyreğine kadar devam etti. Yani ekonomimiz üççeyrek üst üste eksi büyüdü. 2019'un üçüncü çeyreğinde yeniden artıya geçerek yüzde 0,9 büyüdü. TÜİK verilerine baktığımızda; Türkiye'nin 2018 yılındaki 3 trilyon 724 milyar 387 milyon 936 bin TL GSYH'sına en fazla katkı sunan 10 il aşağıdaki tabloda.Reel büyüme hızına baktığımızda sıralama değişiyor. GSYH'sı en yüksek il İstanbul iken miktarı en hızlı büyüyen il yüzde 11.95 ile Hakkari. Toplam GSYH içinde tek başına yüzde 31 paya sahip olan İstanbul büyüme hızı olarak 42.sırada. İstanbul gibi büyüme oranı Türkiye ortalamasının altında kalan toplam il sayısı 45. Ülkemizde reel büyüme hızı yüzde 5'in üzerinde 17 il var. Bunların toplam GSYH içindeki payı yüzde 16.03. Bu illerden biri de Gaziantep. Bunun yanında 16 ilin ekonomisi ise reel olarak küçüldü. Ekonomisi küçülen 16 ilin toplam GSYH içindeki payı da yüzde 9.45.Hepinize bereketli bir yıl, ama her anlamda bereketli, sağlık, huzur, para, aşk her alanda bereketli bir yıl diliyorum.