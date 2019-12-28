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Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi

Giriş Tarihi: 28.12.2019
Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi
KARAMAN'DA geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mitat Ersin, memleketi Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelirken Karaman-Konya karayolu 15. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ersin'in cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çamlı Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada baba Hanifi ve anne Arife Ersin'den helallik alındı. Uzman Çavuş Mitat Ersin'in cenazesi Erdemli Müftüsü Hayri Erenay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çamlı Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Ersin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Durhasan ŞAHİN
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Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi
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