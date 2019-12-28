Sokakta mı kalacağım

BUGÜN NELER OLDU

SON 56 yılın en şiddetli yağmurunun yaşandığı Adana'da en büyük sıkıntıyı Alidede Mahallesi'nde yaşayan Gül ve Pınarbaşı aileleri yaşadı. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Kasaplar ve Balıkçılar Çarşısı'nın yapımından dolayı istinat duvarı zarar gören ailelerin evleri büyük zarar gördü. Gerek belediyeye gerekse müteahhide buraya inşaat yapmamalarını evlerinin zarar göreceğini söylediklerini anlatan Neşe Pınarbaşı, "Ben tansiyon ve kalp hastasıyım. Şu an evlerimizde çatlaklar oluştu. Ne yapacağımızı şaşırdık, Eğer buraya inşaat yapmamış olsalardı bunlar başımıza gelmeyecekti. Bizim zararımızı kim karşılayacak. Şu an komşularım bana sahip çıktı. Ama ben ne zamana kadar komşularımın yanında yaşayacağım. " diyerek gözyaşı döktü.