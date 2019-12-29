20 bin çocuk geleneksel oyun öğrenecek

GAZIANTEP'TE, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün
iş birliği içerisinde yürüttüğü 'Önce Öğren Sonra Eğlen'
projesiyle yılsonuna kadar 20
binin üzerinde öğrenci geleneksel
çocuk oyunlarını öğrenecek.
Çocukların temel fiziksel
gelişimlerini oyun formunda
etkinliklerle geliştirmeyi hedefleyen Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi
, katılımcı
öğrencilerin sosyal
ve fiziksel gelişimlerine
de
büyük katkı sağlıyor.
Proje çalışmaları
esnasında
gerçekleştirilen
yüz boyama etkinlikleri,
balon oyunları
ve ödüllü yarışmalara
katılımcı
öğrenciler
büyük ilgi
gösteriyor.
Minik
öğrencilerin
farklı becerilerini
belli
bir sırada ve
zamanlamada
sergileyebilmelerine
olanak sağlayan etkinlikler,
aynı zamanda düşünme,
akılda tutma, zamanlama
gibi birçok bilişsel
süreci içinde barındırıyor.
Belediye Başkanı
Rıdvan Fadıloğlu,
45 günde bin
465 öğrencinin çalışmalara
katıldığını, hedeflerinin
2020 sonuna
kadar 20 bin öğrenciye
ulaşmak olduğunu
söyledi.