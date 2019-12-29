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20 bin çocuk geleneksel oyun öğrenecek

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 29.12.2019
20 bin çocuk geleneksel oyun öğrenecek
GAZIANTEP'TE, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği içerisinde yürüttüğü 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesiyle yılsonuna kadar 20 binin üzerinde öğrenci geleneksel çocuk oyunlarını öğrenecek. Çocukların temel fiziksel gelişimlerini oyun formunda etkinliklerle geliştirmeyi hedefleyen Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi, katılımcı öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor. Proje çalışmaları esnasında gerçekleştirilen yüz boyama etkinlikleri, balon oyunları ve ödüllü yarışmalara katılımcı öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Minik öğrencilerin farklı becerilerini belli bir sırada ve zamanlamada sergileyebilmelerine olanak sağlayan etkinlikler, aynı zamanda düşünme, akılda tutma, zamanlama gibi birçok bilişsel süreci içinde barındırıyor. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 45 günde bin 465 öğrencinin çalışmalara katıldığını, hedeflerinin 2020 sonuna kadar 20 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.
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