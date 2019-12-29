20 bin çocuk geleneksel oyun öğrenecek

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE,'nüniş birliği içerisinde yürüttüğüprojesiyle yılsonuna kadar 20binin üzerinde öğrenci gelenekselçocuk oyunlarını öğrenecek.Çocukların temel fizikselgelişimlerini oyun formundaetkinliklerle geliştirmeyi hedefleyen, katılımcıöğrencilerin sosyalve fiziksel gelişimlerinedebüyük katkı sağlıyor.Proje çalışmalarıesnasındagerçekleştirilenyüz boyama etkinlikleri,balon oyunlarıve ödüllü yarışmalarakatılımcıöğrencilerbüyük ilgigösteriyor.Miniköğrencilerinfarklı becerilerinibellibir sırada vezamanlamadasergileyebilmelerineolanak sağlayan etkinlikler,aynı zamanda düşünme,akılda tutma, zamanlamagibi birçok bilişselsüreci içinde barındırıyor.Belediye BaşkanıRıdvan Fadıloğlu,45 günde bin465 öğrencinin çalışmalarakatıldığını, hedeflerinin2020 sonunakadar 20 bin öğrenciyeulaşmak olduğunusöyledi.