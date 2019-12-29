Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı

Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı
TOPRAĞIN yağışa doyması nedeniyle Adana'da Yüreğir, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki pek çok tarım arazisinde biriken sular çiftçileri zor duruma soktu. Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kılıç, suyu boşaltmak için pompalarla müdahale ettiklerini, ancak drenaj kanallarını açamadıklarını belirtti. Kılıç, "Mahsulü olan çiftçiler perişan. 3 gün daha yağmur bekleniyor, nasıl olacak bilmiyoruz. Uyku bile uyumuyoruz günlerdir. Uğraşıyoruz ama bitmiyor. Devletten yardım bekliyoruz" dedi. Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Orkide Caddesi'nde kafe işleten Selim Nalçakar ise dükkanının deposuna basan suyu tahliye edemediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN