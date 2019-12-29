Altunok: spora desteğimiz sürecek

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MERSIN'DE Silifke Belediye Başkanvekili, Antalya'da düzenlenen Muay Thai Açık Kupa yarışmalarında dereceye giren Silifkeli sporcuları ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladığını açıkladı. Beraberinde Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı'le birlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden, burada, sporcular ve antrenörler tarafından karşılandı. Spor yapan, spora gönül veren, spor yoluyla kente katma değer sağlayan herkesi ve projeyi desteklemeye devam edeceklerini belirten başkan'da düzenlenen Uluslararası Muay Thai Şampiyonası'nda Silifke'yi temsil eden ve başarılı sporcuları ve yöneticilerini kutladığını ifade etti.