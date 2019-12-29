Altunok: spora desteğimiz sürecek

MERSIN'DE Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok
, Antalya'da düzenlenen Muay Thai Açık Kupa yarışmalarında dereceye giren Silifkeli sporcuları ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladığını açıkladı. Beraberinde Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek
'le birlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Altunok
, burada Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe
, sporcular ve antrenörler tarafından karşılandı. Spor yapan, spora gönül veren, spor yoluyla kente katma değer sağlayan herkesi ve projeyi desteklemeye devam edeceklerini belirten başkan Sadık
Altunok, Antalya
'da düzenlenen Uluslararası Muay Thai Şampiyonası'nda Silifke'yi temsil eden ve başarılı sporcuları ve yöneticilerini kutladığını ifade etti.