Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Altunok: spora desteğimiz sürecek

Altunok: spora desteğimiz sürecek

Başkanvekili Sadık Altunok ve Başkan Gürhan Dölek’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Türe ise başarılı sporcuları ve antrenörlerini tanıttı.

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Altunok: spora desteğimiz sürecek
MERSIN'DE Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Antalya'da düzenlenen Muay Thai Açık Kupa yarışmalarında dereceye giren Silifkeli sporcuları ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladığını açıkladı. Beraberinde Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek'le birlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Altunok, burada Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe, sporcular ve antrenörler tarafından karşılandı. Spor yapan, spora gönül veren, spor yoluyla kente katma değer sağlayan herkesi ve projeyi desteklemeye devam edeceklerini belirten başkan Sadık Altunok, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Muay Thai Şampiyonası'nda Silifke'yi temsil eden ve başarılı sporcuları ve yöneticilerini kutladığını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Altunok: spora desteğimiz sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN