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Ambalaj atıkları geri dönüşüm sözleşmesi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Ambalaj atıkları geri dönüşüm sözleşmesi
MERSİN'DE faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm tesislerinden biri olan ÇEVDOSAN A.Ş. ile Silifke Belediyesi arasında devam eden geri dönüşümde işbirliği imza töreni Silifke Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Yapılan sözleşme ile Silifke Belediyesi sınırları içinde kamu kurum ve kuruluşları, okullar, büyük marketler ve çeşitli iş yerlerinde tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıkları kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması sağlanacak.
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Ambalaj atıkları geri dönüşüm sözleşmesi
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