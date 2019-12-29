Ambalaj atıkları geri dönüşüm sözleşmesi

BUGÜN NELER OLDU

faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm tesislerinden biri olan ÇEVDOSAN A.Ş. ile Silifke Belediyesi arasında devam eden geri dönüşümde işbirliği imza töreni Silifke Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Yapılan sözleşme ile Silifke Belediyesi sınırları içinde kamu kurum ve kuruluşları, okullar, büyük marketler ve çeşitli iş yerlerinde tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıkları kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması sağlanacak.