Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu

KAHRAMANMARAŞ'TA
bir evde doğal gaz kaçağı
nedeniyle meydana
gelen patlamada, Kübra
Yılmaz yaralandı. Yılmaz,
ocağı yakmak isterken patlama
olduğunu belirterek,
"Bomba gibi patladı.
Kaşım, saçım,
kirpiklerim
ile yüzüm
yandı" dedi.
Olay,
öğle saatlerinde
Ağcalı
Mahallesi'nde
bir apartmanın
2'nci katında meydana
geldi. Kübra Yılmaz,
annesi Cemile Yılmaz
ve kardeşi Yusuf ile otururken,
çay suyu koymak
için mutfağa geçti.
Kübra Yılmaz'ın ocağı açıp
çakmağı çakmasıyla birlikte
patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle mutfağın
kapısı salona fırladı.
Balkonun duvarı çöktü,
kapısı ve camları kırıldı.
Saçında, kaş ve kirpikleri
ile yüzünde hafif yanıklar
oluşan Kübra
Yılmaz, ile bu
sırada oturma
odasındaki
Yusuf Yılmaz
ile Cemile
Yılmaz hemen
evi boşaltırken,
ihbar üzerine
olay yerine ARMADAŞ ve
itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, büyük hasar gören
mutfakta inceleme yaptı.
Patlamaya, doğal gaz kaçağının
neden olduğu belirlendi.