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Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu
KAHRAMANMARAŞ'TA bir evde doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada, Kübra Yılmaz yaralandı. Yılmaz, ocağı yakmak isterken patlama olduğunu belirterek, "Bomba gibi patladı. Kaşım, saçım, kirpiklerim ile yüzüm yandı" dedi. Olay, öğle saatlerinde Ağcalı Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Kübra Yılmaz, annesi Cemile Yılmaz ve kardeşi Yusuf ile otururken, çay suyu koymak için mutfağa geçti. Kübra Yılmaz'ın ocağı açıp çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfağın kapısı salona fırladı. Balkonun duvarı çöktü, kapısı ve camları kırıldı. Saçında, kaş ve kirpikleri ile yüzünde hafif yanıklar oluşan Kübra Yılmaz, ile bu sırada oturma odasındaki Yusuf Yılmaz ile Cemile Yılmaz hemen evi boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine ARMADAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyük hasar gören mutfakta inceleme yaptı. Patlamaya, doğal gaz kaçağının neden olduğu belirlendi.
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Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu
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