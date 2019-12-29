Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu

BUGÜN NELER OLDU

bir evde doğal gaz kaçağınedeniyle meydanagelen patlamada, KübraYılmaz yaralandı. Yılmaz,ocağı yakmak isterken patlamaolduğunu belirterek,"Bomba gibi patladı.Kaşım, saçım,kirpiklerimile yüzümyandı" dedi.Olay,öğle saatlerindeAğcalıMahallesi'ndebir apartmanın2'nci katında meydanageldi. Kübra Yılmaz,annesi Cemile Yılmazve kardeşi Yusuf ile otururken,çay suyu koymakiçin mutfağa geçti.Kübra Yılmaz'ın ocağı açıpçakmağı çakmasıyla birliktepatlama meydana geldi.Patlamanın şiddetiyle mutfağınkapısı salona fırladı.Balkonun duvarı çöktü,kapısı ve camları kırıldı.Saçında, kaş ve kirpikleriile yüzünde hafif yanıklaroluşan KübraYılmaz, ile busırada oturmaodasındakiYusuf Yılmazile CemileYılmaz hemenevi boşaltırken,ihbar üzerineolay yerine ARMADAŞ veitfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, büyük hasar görenmutfakta inceleme yaptı.Patlamaya, doğal gaz kaçağınınneden olduğu belirlendi.