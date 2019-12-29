Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dört sanatçıdan Kıbrıs Modern Sanat’a özel sergi

Dört sanatçıdan Kıbrıs Modern Sanat’a özel sergi

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Dört sanatçıdan Kıbrıs Modern Sanat’a özel sergi
KAZAKISTANLI dört sanatçı Abduakhat Muratbayev, Kanat Bukezhanov, Baktygerey Teleubay ve İlsuyar Kazakova'nın toplam 35 eserinden oluşan karma sergi ile yine Kazakistanlı dört sanatçı Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke ve Salimgali Myrzashev'ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları ve toplam 91 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.
Açılışa Bakan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel ve davetliler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatın, sabır ve sürekli çabayla insanın yaratıcı bulgu ve yeteneklerini toplumun hizmetine sunduğunu, toplumun özgürlük ve güzellik anlayışını geliştirdiğini, tarihsel gelişim içinde, toplumların yaşadıkları ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeleri estetik açıdan yansıttığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dört sanatçıdan Kıbrıs Modern Sanat’a özel sergi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN