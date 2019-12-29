Dört sanatçıdan Kıbrıs Modern Sanat’a özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

dört sanatçı Abduakhat Muratbayev, Kanat Bukezhanov, Baktygerey Teleubay ve İlsuyar Kazakova'nın toplam 35 eserinden oluşan karma sergi ile yine Kazakistanlı dört sanatçı Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke ve Salimgali Myrzashev'ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları ve toplam 91 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.Açılışa Bakan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel ve davetliler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatın, sabır ve sürekli çabayla insanın yaratıcı bulgu ve yeteneklerini toplumun hizmetine sunduğunu, toplumun özgürlük ve güzellik anlayışını geliştirdiğini, tarihsel gelişim içinde, toplumların yaşadıkları ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeleri estetik açıdan yansıttığını belirtti.