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Hatayspor Bursa’da yara aldı

TFF 1. Lig’de ilk yarıyı zirvede bitirmeyi garantileyen Hatayspor dün Bursaspor karşısında maçın henüz 10. dakikasında Seleznyov’un attığı golle geriye düştü

Giriş Tarihi: 29.12.2019
Hatayspor Bursa’da yara aldı
TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında lider Hatayspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 10. dakikada savunmanın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 14'te Kubilay'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu Akın çeldi. Müsait durumda topla buluşan Onur'un şutunu Akın son anda kornere çeldi. 45'te Selim'in sağ kanattan ortaladığı topa Caner Hüseyin düzgün kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-1. 48'de Seleznov'un pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kubilay'ın şutunu Akın son anda kornere çeldi. 58. dakikada rakiplerinden sıyrılan Rayane'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Çağlar, kornere tokatladı. 73'de Özer'in sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez vurduğu şutu Akın köşeden kornere çeldi. 82'de Selim'in içeriye çevirdiği Onur istediği gibi uzaklaştıramadı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gökhan'ın şutunu son anda Çağlar kurtardı. 90+1'de Onur'un sol kanattan çevirdiği top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Burak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

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Hatayspor Bursa’da yara aldı
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