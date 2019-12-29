İranlı’nın midesinden 775 gram eroin çıktı

Van'dan hava yoluyla Adana'ya gelen İran uyruklu Seddigh Raşhıdıtavana (58) Şakirpaşa Havalimanı'nda sergilediği şüpheli tavırlar yüzünden gözaltına alındı. Üst aramasında bir şey çıkmayan Raşhıdıtavana sürekli terleyince polisler tarafından hastaneye kaldırarak endoskopi yaptırılınca gerçek ortaya çıktı. 49 pakette 775 gram eroini yuttuğu anlaşılan Seddigh Raşhıdıtavana polisleri bile şaşkına çevirdi. Uyuşturucuyu tuvalet yoluyla tek tek çıkaran zehir taciri tutuklandı.

SÜREKLİ TERLEDİ

Olay 21 Aralık günü Adana Havalimanında meydana geldi. İddiaya göre; Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün havalimanında bekleyen ekipleri Van'dan gelen İran uyruklu Seddigh Raşhıdıtavana'nın sergilediği tavırlardan şüphelendi. Narkotim ekipleri Raşhıdıtavana'nın üzerinde yaptığı arama da bir suç unsuruna rastlayamadı.

Ancak İranlı yolcunun sürekli terlediğini gören polis, daha önceden birçok İranlı'nın midesinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığını göz önünde bulundurarak Raşhıdıtavana'yı gözaltına alarak hastaneye götürdü. Gastroenteroloji bölümüne götürülen İranlı şüphelinin midesine tomografi çekilince gerçek ortaya çıktı. Mide içinde sosis büyüklüğünde paketler tespit eden doktorlar emin olmak için endoskopi yaptı. Endoskopi de Raşhıdıtavana'nın mide ve bağırsaklarında 49 paket olduğu kesinleşti. Verilen özel ilaç sayesinde Raşhıdıtavana bir haftada içinde midesindeki uyuşturucuyu tuvalet yoluyla tek tek çıkardı. Taburcu edildikten sonra sorguya alınan uyuşturucu taciri, "İran'da eroinleri 15,8 gramlar halinde 49 paket yapıp poşete sarıp zeytinyağına batırdıktan sonra su yardımıyla tek tek yuttum" diyerek suçunu itiraf etti. Hakim karşısına çıkarılan İranlı zehir taciri tutuklandı.