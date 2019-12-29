Kendimize geldik Üç puan hasretine son veren Güney ekibinin hocası Engin İpekoğlu, “Bu galibiyet bize büyük moral oldu. Başkanımız Bayram Akgül’le İstanbul’da uzun bir toplantımız olacak” dedi

TFF 1. Lig'de 14 hafta sonra kazanan Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük 2-0 mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Tecrübeli teknik irektör Engin İpekoğlu, "Sonunda 3 puanı gördük. Arkadaşların kazanma arzusu, isteği içinde olmaları bizi sevindirdi. Umarım ikinci yarıda çok farklı bir Adanaspor izleteceğiz diye düşünüyorum" yorumunu yaptı. Haftalardır takımın üzerinde büyük bir baskı olduğunun altını çizen İpekoğlu, "İlk yarının perdesini üç puanla kapattık. Bu bize büyük moral kazandırdı. Başkanımız Bayram Akgül'le birlikte İstanbul'da çok uzun bir toplantımız olacak. Anlaşacağımız oyuncularla ilgili konuşacağız. Kamp yeri Adana'da olacak. İki de hazırlık maçı oynamayı düşünüyoruz" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU FF 1. Lig'de 14 hafta sonra kazanan Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük 2-0 mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Tecrübeli teknik irektör Engin İpekoğlu,yorumunu yaptı. Haftalardır takımın üzerinde büyük bir baskı olduğunun altını çizen İpekoğlu,diye konuştu.