Mersin’de ormanlık alana dikilen ağaçlar söküldü

BUGÜN NELER OLDU

, bir gecede bin 511 çam ağacının kesildiği bölgede, daha önce dikildiği saptanan bin 600 limon ağacı ekipler tarafından söküldü. Bu ağaçların yerine orman ağaçlarının dikileceği belirtildi. Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi Çamtepe mevkisinde, bir gecede bin 511 çam ağacının kesilmesinin yankıları sürüyor. Sivil toplum örgütleri, ağaç kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'a (40), en ağır cezanın verilmesini isterken, bu kez Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahkeme kararı ile aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda arazi açmak için dikildiği tespit edilen bin 600 limon ağacını iş makinesi ile yerinden söktü. Ekipler, önümüzdeki günlerde kaçak olarak açılan arazilere dikimi yapılan limon ağaçlarının sökümünü yaparak, yerine orman ağaçlarının dikimi yapacağını bildirdi.