Niğde’de turizme kazandırılacak mağara keşfedildi

BUGÜN NELER OLDU

Tabiat varlığı niteliği taşıdıı belirtilen bir mağara keşfedildi. Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Merkeze bağlı Gümüşler kasabasına ait olan mera alanında bulunan Epçik Yaylası'nda tespit edilen mağarayı ekipler incelemeye aldılar. Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri mağaranın tabiat varlığı olarak tescil edilmesi için, Nevşehir tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna müracaat etti. Epçik Yaylası olarak bilinen bölgede tespit edilen mağara için 'tabiat varlığı' olarak tescil edilmesi için, Nevşehir tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna hazırlanan dosya gönderildi. Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ekipleri de kente gelerek mağarada incelemede bulundu. Komisyon mağarada yaptığı inceleme ve tespitler sonucunda, tabiat varlığı özelliği taşıması nedeniyle 'tescile esas teknik değerlendirme raporu' hazırlanıp, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na sunulmasına oy birliğiyle karar verdi.