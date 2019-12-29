Oyuncak müzesine çocukların ilgisi büyük

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de mağara galerisi bulunan ve 'dünya çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 18'inci yüzyıldan kalan oyuncakların da yer aldığı müzeyi ayda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor. Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, kentin en eski mahalleleri arasında yer alan Bey Mahallesi'nde bulunuyor. Mağarada 24 ülkenin mimari yapılarının yanında yöresel kıyafetlerini giymiş maket çocuklar bulunurken müze galerilerinde de Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, TemelReis, pelüş oyuncaklar, uçaklar, robotlar yer alıyor. 8 farklı galeri, 2 katlı mağara ve 1700- 1990 tarihleri arasında üretilen el yapımı 600'e yakın oyuncağın olduğu müze büyük beğeni topluyor. Müze çocuk ziyaretçisi kadar yetişkinleri de mutlu ediyor. Müzeyi gezen Mehmet Emin Sönmez, oyuncakları görünce çocukluğuna döndüğünü ifade ederek, "Burasi bizi çocukluğumuza döndürdü. Hafızamı yokladım ve ne kadar güzel bir çocukluk geçirdiğimizi görmüş oldum. Benim de bir çocuğum var fakat evde oynayacağı alanlar sınırlı. Şu oyuncakları gördüğümde vaktimizin büyük bir kısmının sokakta geçirdiğimizi, doğayla iç içe olduğumuzu gördüm. Burada sapan vardı, kuş vururduk peşinden giderdik. Topaç çevirmek için geniş bir alana arkadaşa ihtiyaçlarımız var. Bunları düşününce dar kalıpların içerisine sıkışıp kaldığımızı görebiliyoruz" dedi.